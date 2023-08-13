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Сирський показав процес знищення ЗСУ ворожого танка під Бахмутом (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Сирський показав процес знищення ЗСУ ворожого танка під Бахмутом (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. / Фото: Associated Press

Українська аеророзвідка встановила місцеперебування російського танка Т-80 та передала його координати побратимам.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський оприлюднив відео, як бійці Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.

Відео знищення ворога Сирський оприлюднив у Telegram.

Командувач Сухопутними військами повідомив, що в Кліщіївці українська аеророзвідка встановила місцеперебування російського танка Т-80 та передала його координати побратимам.

"Кліщіївка. Працює 45-та ОАБр. Російські танки знищуємо. Слава героям", - написав Сирський.

Додамо, що раніше військові ЗСУ точним ударом знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90 на одному із напрямків.

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Дата публікації
Перегляди
366
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