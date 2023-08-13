Сирський показав процес знищення ЗСУ ворожого танка під Бахмутом (відео)

Українська аеророзвідка встановила місцеперебування російського танка Т-80 та передала його координати побратимам.
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський оприлюднив відео, як бійці Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.
Відео знищення ворога Сирський оприлюднив у Telegram.
Командувач Сухопутними військами повідомив, що в Кліщіївці українська аеророзвідка встановила місцеперебування російського танка Т-80 та передала його координати побратимам.
"Кліщіївка. Працює 45-та ОАБр. Російські танки знищуємо. Слава героям", - написав Сирський.
Додамо, що раніше військові ЗСУ точним ударом знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90 на одному із напрямків.
Читайте також:
- Захід готує Україну до нового наступу 2024 року - WSJ
- Морські піхотинці, яких вчили "елітні британські командос", повертаються до України — фото
- Втрата РФ Урожайного на Донеччині: окупанти розповіли, хто "здав" населений пункт