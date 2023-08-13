Ворог накрив прикордоння Сумщини обстрілами з міномета: 49 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 серпня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
- Краснопільська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено 35 вибухів з міномету.
- Білопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Новослобідська громада: здійснено 1 вибух з міномету.
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.
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