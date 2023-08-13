Ворог накрив прикордоння Сумщини обстрілами з міномета: 49 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Краснопільська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено 35 вибухів з міномету.

Білопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено 1 вибух з міномету.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

Читайте також: