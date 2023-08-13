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Ворог накрив прикордоння Сумщини обстрілами з міномета: 49 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог накрив прикордоння Сумщини обстрілами з міномета: 49 вибухів

Обстріли продовжуються / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 серпня 2023 року. 

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

  • Краснопільська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи). 
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено 35 вибухів з міномету. 
  • Білопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Новослобідська громада: здійснено 1 вибух з міномету. 

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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Дата публікації
Перегляди
143
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