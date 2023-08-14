В Одеській області чутно вибухи

В Одесі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві журналісти.

"Увага! "Shahed" у напрямку Одеси. Терміново в укриття!", - попереджують у Повітряних Силах ЗСУ.

Керівник ОП Андрій Єрмак закликає не ігнорувати тривогу: "ППО працює, роботу не знімайте"!

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"Попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 - в напрямку Одеси, 1 - в напрямку Південного. Перебувайте в укриттях! Не висвітлюйте роботу ППО!", - інформує Одеська ОВА за інформацією ОК «Південь».

"Одеса — уважно.Бути подалі від вікон та скла", - заявив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога.