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В Одеській області чутно вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одеській області чутно вибухи

Одесі загрожують ворожі безпілотники / Фото: ТСН.ua

За попередньою інформацією, працює ППО.

В Одесі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві журналісти. 

"Увага! "Shahed" у напрямку Одеси. Терміново в укриття!", - попереджують у Повітряних Силах ЗСУ.

Керівник ОП Андрій Єрмак закликає не ігнорувати тривогу: "ППО працює, роботу не знімайте"!

"Попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 - в напрямку Одеси, 1 - в напрямку Південного. Перебувайте в укриттях! Не висвітлюйте роботу ППО!", - інформує Одеська ОВА за інформацією ОК «Південь». 

"Одеса — уважно.Бути подалі від вікон та скла", - заявив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у соціальних мережах. 

Нагадаємо, що у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

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