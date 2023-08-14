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Після ворожої атаки на Одесу є поранені - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Після ворожої атаки на Одесу є поранені - влада

Лишайтеся в укриттях до кінця відбою тривоги / Фото: ТСН.ua

Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки росіян по Одесі.

Людям надається вся необхідна медична допомога.

Про це інформує Одеська ОВА. 

"Росіяни продовжують атакувати Одещину! Лишайтеся в укриттях та не фільмуйте роботу наших сил ППО!", - йдеться у повідомленні. 

"Ворог продовжує атакувати! Тому шановні одесити і мешканці Одеського району, прохання залишатись в укриттях!  В чергове нагадую, що важливо розуміти -  шкоди можуть завдати не тільки ракети та безпілотники окупантів, а й наслідки, які вони спричиняють. Закликаю усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватись простих правил, які можуть зберегти життя - додав начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. 

"Ворог продовжує атакувати. Знов спрямував ударні дрони по південних областях!Не залишайте укриттів! Не викривайте роботу ППО" - заявив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО. 

Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій. 

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Дата публікації
Перегляди
983
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