Південь знову "почервонів": ракетна небезпека

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Увага! Південні регіони – загроза застосування ударних БпЛА! Херсонська, Миколаївська, Одеська області – ракетна небезпека - про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Негайно в укриття!
"Всі перебуваємо в укриттях до кінця повітряної тривоги! Не наражайте себе на небезпеку!", - закликають представники влади.
За інформацією моніторингових каналів, йдеться про запуск "Калібрів" з Чорного моря у бік Одеської області.
Пізніше траєкторія польоту "Калібрів" змінилася у напрямку Миколаївської області.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО.
Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій.
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