Південь знову "почервонів": ракетна небезпека

Увага! Південні регіони – загроза застосування ударних БпЛА! Херсонська, Миколаївська, Одеська області – ракетна небезпека - про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Негайно в укриття!

"Всі перебуваємо в укриттях до кінця повітряної тривоги! Не наражайте себе на небезпеку!", - закликають представники влади.

За інформацією моніторингових каналів, йдеться про запуск "Калібрів" з Чорного моря у бік Одеської області.

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Пізніше траєкторія польоту "Калібрів" змінилася у напрямку Миколаївської області.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО.

Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій.