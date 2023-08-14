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Південь знову "почервонів": ракетна небезпека

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Південь знову "почервонів": ракетна небезпека

Тривога охопила велику частину областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Увага! Південні регіони – загроза застосування ударних БпЛА! Херсонська, Миколаївська, Одеська області –  ракетна небезпека - про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Негайно в укриття!

"Всі перебуваємо в укриттях до кінця повітряної тривоги! Не наражайте себе на небезпеку!", - закликають представники влади.

За інформацією моніторингових каналів, йдеться про запуск "Калібрів" з Чорного моря у бік Одеської області.

Пізніше траєкторія польоту "Калібрів" змінилася у напрямку Миколаївської області. 

Нагадаємо, що раніше в Одеській області чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО. 

Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій. 

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