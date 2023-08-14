Юг снова "покраснел": ракетная опасность

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Внимание! Южные регионы – угроза применения ударных БПЛА! Херсонская, Николаевская, Одесская области – ракетная опасность – об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Немедленно в укрытие!
"Все находимся в укрытиях до конца воздушной тревоги! Не подвергайте себя опасности!", — призывают представители власти.
По информации мониторинговых каналов, речь идет о запуске "Калибров" из Черного моря в сторону Одесской области.
Позже траектория полета "Калибров" изменилась в направлении Николаевской области.
Напомним, что ранеев Одесской области слышны взрывы. По предварительной информации, работало ПВО.
Также в Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Позже в некоторых областях раздался отбой.
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