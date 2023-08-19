Що буде з цінами на пальне найближчим часом: експерт зробив прогноз

На думку Сергія Куюна, українцям ще пощастило, бо не так стрімко відбувається подорожчання пального.

Ціни на пальне в Україні зростають і цей процес ще не закінчився.

Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі телемрафону 19 серпня.

"По ціні: бачимо напружених два місяці. Рівно два місяці тому, 19 червня, почалося зростання цін. Спочатку це були гуртові ціни, потім приєдналися до них роздрібні. Основна причина - це поновлення "довоєнних" (до 22-го року) ставок податків на пальне", - пояснив він.

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На думку експерта, українцям ще дуже пощастило в тому плані, що не так швидко відбулось це подорожчання.

"Очікували ми, що до кінця липня це відбудеться, але бачимо, що завдяки запасам вдалося розтягнути майже на два місяці цей процес. І поки що, я думаю, він навіть не закінчився, на жаль", - зазначив Сергій Куюн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прогноз цін на бензин і дизпальне | Сергій Куюн"

Раніше експерт дав відповідь, чи є загроза нової паливної кризи.