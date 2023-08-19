Чи є загроза нової паливної кризи: експерт дав відповідь

Нової паливної кризи в Україні не буде, оскільки ринок пристосувався до роботи у військових умовах.

Таку думку висловив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі телемрафону 19 серпня.

"Чому ми отримали таку кризу минулого року? Тому що через повномасштабне вторгнення ми втратили 100 відсотків джерел постачання пального. Ніхто не знав, що робити. Ніхто не мав транспортних можливостей для того, щоб привезти це пальне. Сьогодні ситуація принципово інша. Парк бензовозів у нас збільшився за рік майже в чотири рази. Всі компанії (а це сотні учасників ринку) мають вже контракти, мають контакти контрагентів. Всі знають, що робити, де брати. Відповідно, такого ефекту несподіванки - його вже не буде і немає. Тому що ринок пристосувався до роботи у таких військових умовах", - зазначив він.

Експерт наголосив, що нині Україна вже має запас міцності.

"Я повністю виключаю ймовірність повторення такого сценарію... Я більш ніж упевнений, що пальне буде, і водночас ми маємо навіть запас міцності щодо постачання, якщо буде зростати споживання", - резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прогноз цін на бензин і дизпальне | Сергій Куюн"

Нагадаємо, раніше засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін попередив, що ціни на пальне в Україні вже восени можуть зрости до 60 грн за літр. Усе через поступове зростання вартості світових цін на нафту.