Як в 45 виглядати на 20 років: прості і доступні способи

Для сучасних жінок вік — це лише цифра в паспорті. Адже можна будь-коли виглядати молодшою, зберігаючи свіжість та привабливість. А деякі поради допоможуть вам в цьому.

Якщо вам вже виповнилося 45, ці поради допоможуть виглядати значно молодшою.

Скажіть зморшкам — ні

З віком на шкірі з'являються зморшки і це природній процес. Однак він не є приводом для розпачу. За допомогою правильно підібраного професіонального догляду, ви зможете значно зменшити видимість зморшок, особливо на руках, шиї та в зоні декольте. Підібрати оптимальні процедури для вашого типу шкіри допоможе косметолог чи дерматолог. Але є певні поради, які підійдуть всім:

Очищення — підберіть засіб для обличчя, який вам підійде і регулярно позбавляйтесь забруднень, макіяжу.

— підберіть засіб для обличчя, який вам підійде і регулярно позбавляйтесь забруднень, макіяжу. Зволоження — після вмивання вікову шкіру потрібно обов'язково зволожувати, наносячи спеціальні засоби для обличчя.

— після вмивання вікову шкіру потрібно обов'язково зволожувати, наносячи спеціальні засоби для обличчя. Захист від сонця — щодня наносьте на шкіру крем, який допоможе захистити її від негативного впливу ультрафіолету.

— щодня наносьте на шкіру крем, який допоможе захистити її від негативного впливу ультрафіолету. Пілінг — він допомагає видалити омертвілі клітини і запустити процес оновлення шкіри.

— він допомагає видалити омертвілі клітини і запустити процес оновлення шкіри. Видалення волосків — щоб уникнути неприємного "матового" ефекту, фахівці радять видаляти зайві волоски на щоках і над верхньою губою.

— щоб уникнути неприємного "матового" ефекту, фахівці радять видаляти зайві волоски на щоках і над верхньою губою. Макіяж — використовуйте легкий макіяж, який підкреслить вашу природну красу.

Як в 45 виглядати молодо за допомогою макіяжу

Як в 45 виглядати молодо за допомогою макіяжу / Фото: Pexels

Фахівці радять робити світлий та природній макіяж жінкам після 40 років. Він допомагає створити відчуття легкості та свіжості, не перевантажує обличчя.

Щоб макіяж надавав обличчю більш молодого та свіжого вигляду краще забути про товсті шари тонального крему. Наносьте на обличчя пудру з легкою текстурою, а для природнього сяйва додайте трішки хайлайтера. Погляд можна підкреслити, акуратно фарбуючи вії. Для губ рекомендовано використовувати світлі відтінки помади. Не забувайте доглядати за бровами, підкреслюючи її акуратність і форму.

Як одягатися, щоб виглядати молодше в 45 років

Обираючи одяг, слідкуйте не лише за модними тенденціями, але й за індивідуальними особливостями вашого тіла. Про надто вільні речі з віком доведеться забути, адже вони будуть додавати непотрібного об'єму фігурі. Віддавайте перевагу монолукам, додавайте цікавих деталей:

Брючні костюми — спробуйте стильні брючні костюми зі штанами-палаццо, доповнивши образ яскравою шовковою хусткою чи капелюхом, щоб додати образу французького шарму. Сукні прямого крою — одяг прямого крою середньої (міді) довжини завжди виглядає жіночно та елегантно. Краще підбирати моделі з помірним декольте і доповнювати їх ніжними аксесуарами. Спортивні костюми — сучасні спортивні костюми виглядають одночасно молодіжно і стильно, але після 40 краще обирати помірний крій, який підкреслить всі переваги фігури і буде більш комфортним під час носіння.

Якщо говорити про кольорову гаму, фахівці радять віддавати перевагу світлим відтінкам та уникати надто яскравих кольорів, які лише додадуть вам віку. Образ буде виглядати шляхетно і свіжо, якщо зупинитися на нейтральних, пастельних кольорах.

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