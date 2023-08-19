Как в 45 выглядеть на 20 лет: простые и доступные способы

Для современных женщин возраст – это лишь цифра в паспорте. Ведь можно никогда не выглядеть моложе, сохраняя свежесть и привлекательность. А некоторые советы помогут вам в этом.

Если вам уже исполнилось 45, эти советы помогут выглядеть гораздо моложе.

Скажите морщинам – нет

С возрастом на коже появляются морщинки и это естественный процесс. Однако он не повод для отчаяния. С помощью правильно подобранного профессионального ухода, вы сможете значительно снизить видимость морщин, особенно на руках, шее и в зоне декольте. Подобрать оптимальные процедуры для вашего типа кожи поможет косметолог или дерматолог. Но есть определенные советы, которые подойдут всем:

Очистка – подберите средство для лица, которое вам подойдет и регулярно избавляйтесь от загрязнений, макияжа.

– подберите средство для лица, которое вам подойдет и регулярно избавляйтесь от загрязнений, макияжа. Увлажнение – после умывания возрастную кожу нужно обязательно увлажнять, нанося специальные средства для лица.

– после умывания возрастную кожу нужно обязательно увлажнять, нанося специальные средства для лица. Защита от солнца – каждый день наносите на кожу крем, который поможет защитить ее от отрицательного воздействия ультрафиолета.

– каждый день наносите на кожу крем, который поможет защитить ее от отрицательного воздействия ультрафиолета. Пилинг – он помогает удалить омертвевшие клетки и запустить процесс обновления кожи.

– он помогает удалить омертвевшие клетки и запустить процесс обновления кожи. Удаление волосков – чтобы избежать неприятного "матового" эффекта, специалисты советуют удалять лишние волоски на щеках и над верхней губой.

– чтобы избежать неприятного "матового" эффекта, специалисты советуют удалять лишние волоски на щеках и над верхней губой. Макияж – используйте легкий макияж, который подчеркнет вашу природную красоту.

Как в 45 выглядеть молодо с помощью макияжа

Как в 45 выглядеть молодо с помощью макияжа / Фото: Pexels

Специалисты советуют делать светлый и естественный макияж женщинам после 40 лет. Он помогает создать чувство легкости и свежести, не перегружает лицо.

Чтобы макияж придавал лицу более молодой и свежий вид, лучше забыть о толстых слоях тонального крема. Наносите на лицо пудру с легкой текстурой, а для природного сияния добавьте немного хайлайтера. Взгляд можно подчеркнуть, аккуратно окрашивая ресницы. Для губ рекомендуется использовать светлые оттенки помады. Не забывайте ухаживать за бровями, подчеркивая ее аккуратность и форму.

Как одеваться, чтобы выглядеть моложе в 45 лет

Выбирая одежду, следите не только за модными тенденциями, но и индивидуальными особенностями вашего тела. О слишком свободных вещах с возрастом придется забыть, ведь они будут придавать ненужный объем фигуре. Отдавайте предпочтение монолукам, добавляйте интересные детали:

Брючные костюмы — попробуйте стильные брючные костюмы со штанами-палаццо, дополнив образ ярким шелковым платком или шляпой, чтобы добавить образ французского шарма. Платья прямого кроя – одежда прямого кроя средней (меди) длины всегда смотрится женственно и элегантно. Лучше подбирать модели с умеренным декольте и дополнять их нежными аксессуарами. Спортивные костюмы – современные спортивные костюмы выглядят одновременно молодежно и стильно, но после 40 лучше выбирать умеренный крой, который подчеркнет все преимущества фигуры и будет более комфортным во время ношения.

Если говорить о цветовой гамме, специалисты советуют отдавать предпочтение светлым оттенкам и избегать слишком ярких цветов, которые только прибавят вам возраст. Образ будет выглядеть благородно и свежо, если остановиться на нейтральных, пастельных цветах.

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