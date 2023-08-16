Визуально прибавят возрасту: о каких украшениях лучше забыть

Мода постоянно меняется, вместе с ней эволюционируют и тренды в украшениях. Существуют определенные виды украшений, которые были очень популярны несколько лет назад, но сегодня они смотрятся не актуально и могут даже состариться.

Если вы всегда хотите выглядеть модно и стильно, следует убрать в дальний ящик некоторые украшения, которые придают возрасту, и заменить их трендовыми альтернативами.

Многоярусные бусы

Ожерелья с большими камнями и несколькими нитями раньше считались очень популярными и символизировали роскошь, элегантность. Однако сегодня такие украшения выглядят несколько громоздкими и еще могут прибавить возраст.

Зато стилисты советуют выбирать лаконичные бусы с небольшими камнями, которые прекрасно дополнят образ, но не перегрузят его.

Комплекты из украшений

В 2023 году уже не модно решение собирать украшения в одинаковых комплектах. Современные модницы склонны экспериментировать с разными стилями и элементами. Поэтому следует подбирать украшения, которые будут прекрасно дополнять друг друга, но не будут смотреться идентично.

Длинные и массивные серьги

Такие украшения выглядят слишком громоздкими, разрушая любой образ. Поэтому их лучше заменить более компактными вариантами, например, серьгами-кольцами, которые придадут образу стиля без лишней экстравагантности.

Кольца с сочетанием золота и серебра

Вышедшие из моды украшения / Фото: Pexels

Такое сочетание создает неоднородный образ, который не всегда смотрится гармонично. Поэтому 2023 лучше выбирать кольца, изготовленные из одного материала, чтобы иметь более сбалансированный и элегантный вид.

Колье-галстук

Длинные колье-галстуки уже выглядят устаревшими и не всегда подходят для создания современного образа. Стилисты советуют заменить их более стильными и компактными вариантами, например длинными цепями или колье, которые комбинируются с разной одеждой.

Пестрые броши

Неуместно и иногда смешно смотрятся большие броши в форме животных, птиц, цветов. Такие украшения уже давно вышли из моды. Замените их лаконичными брошями с минималистичным дизайном, которые помогут создать изысканный и элегантный образ.

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