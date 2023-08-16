Візуально додадуть віку: про які прикраси краще забути

Мода постійно змінюється, разом з нею еволюціонують і тренди в прикрасах. Існують певні види прикрас, які були дуже популярними кілька років тому, але сьогодні вони виглядають не актуально і можуть навіть зістарити.

Якщо ви завжди хочете виглядати модно та стильно, варто прибрати у далекий ящик деякі прикраси, які додають віку, і замінити їх трендовими альтернативами.

Багатоярусне намисто

Намиста з великим камінням і кількома нитками раніше вважалися дуже популярними і символізували розкіш, елегантність. Однак сьогодні такі прикраси виглядають дещо громіздкими та ще й можуть додати віку.

Натомість стилісти радять вибирати лаконічне намисто з невеликим камінням, яке чудово доповнить образ, але не перевантажить його.

Комплекти з прикрас

2023 року вже не є модним рішення збирати прикраси в однакових комплектах. Сучасні модниці схильні експериментува з різними стилями та елементами. Тому варто підбирати прикраси, які будуть чудово доповнювати одна одну, але не виглядатимуть ідентично.

Довгі і масивні сережки

Такі прикраси виглядають надто громіздкими, руйнуючи будь-який образ. Тому їх краще замінити компактнішими варіантами, наприклад, сережками-кільцями, які додадуть образу стилю без зайвої екстравагантності.

Перстні з поєднанням золота та срібла

Прикраси, які вийшли з моди / Фото: Pexels

Таке поєднання створює неоднорідний образ, який не завжди виглядає гармонійно. Тому 2023 року краще вибирати перстні, виготовлені з одного матеріалу, щоб мати більш збалансований та елегантний вигляд.

Кольє-краватка

Довгі кольє-краватки вже виглядають застарілими і не завжди підходять для створення сучасного образу. Стилісти радять замінити їх більш стильними і компактними варіантами, наприклад довгими ланцюгами чи кольє, які комбінуються з різним одягом.

Строкаті брошки

Недоречно і деколи кумедно виглядають великі брошки у формі тварин, птахів, квітів. Такі прикраси вже давно вийшли з моди. Замініть їх лаконічними брошками з мінімалістичним дизайном, які допоможуть створити вишуканий та елегантний образ.

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