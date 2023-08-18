"Продавав" відгули: на Одещині піймали посадовця військової частини

Крім того, військовий застосовував насильство до бійців.

В Одеській області командира взводу однієї з військових частин підозрюють у хабарництві та застосуванні насильства до підлеглих.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що військовий вимагав з підлеглих гроші за можливість взяти відгул. Ціна такої "послуги" була чотири тисячі гривень. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Правоохоронці задокументували десять фактів одержання хабаря. За оперативними даними, командир отримав щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових. Крім того, встановлено факти застосування сили та побиття бійців.

Військовому посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та застосуванні насильства до підлеглого. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Командира взводу однієї з військових частин на Одещині вимагав гроші за відгули. / Фото: Державне бюро розслідувань

Як повідомлялося, на Львівщині військовий змушував підлеглих працювати на будівництві і перераховувати йому кошти. За перевищення службових повноважень його звільнили, а суд оштрафував "аж" на 17 тисяч грн.

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