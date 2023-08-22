Курс валют на 22 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый выросли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 22 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро за сутки прибавил в цене 16 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,88 грн (+16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,90 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,35 – 38,05 грн

"Сбербанк" — 37,35 — 38,25 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,40 грн

"Райффайзен Банк" – 37,35 – 38,45 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 41,35 – 42,35 грн

"Райффайзен Банк" – 40,90 – 42,15 грн

"ПУМБ" — 41,00 — 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85 – 9,24 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,50 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 9,40 грн

Напомним, в Украине доллар заметно подорожал, а его стоимость "раздвоилась". Чего ждать в августе – в материале ТСН.ua.

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