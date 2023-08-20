Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 21 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 21 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют на 21 августа. / Фото: Associated Press

Официальные евро и злотый теряют цену.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 21 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро в сутки потерял в цене еще на 12 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,72 грн (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,88 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн
  • "Сбербанк" — 37,35 — 38,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,25 грн
  • "Райффайзен Банк" – 37,30 – 38,40 грн
  • "ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,85 – 41,85 грн
  • "Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,15 – 42,15 грн
  • "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
  • "ПУМБ" — 41,00 — 42,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,85-9,24 грн
  • "Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,40 грн
  • "ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, руководитель экономических программ аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Александр Чупак назвал причину роста курса доллара в Украине. Сейчас на валютном рынке происходят незначительные колебания курса доллара.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
142
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация