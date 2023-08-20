Курс валют на 21 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 21 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро в сутки потерял в цене еще на 12 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,72 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,88 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Сбербанк" — 37,35 — 38,25 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,25 грн

"Райффайзен Банк" – 37,30 – 38,40 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,85 – 41,85 грн

"Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

"ПУМБ" — 41,00 — 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85-9,24 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, руководитель экономических программ аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Александр Чупак назвал причину роста курса доллара в Украине. Сейчас на валютном рынке происходят незначительные колебания курса доллара.

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