Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года: прогноз эксперта

Каким будет курс в реальности – зависит от правильной экономической политики.

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

"Мой прогноз такой – гривна до конца года будет от 36 до 45 гривен за доллар, где-то в таком коридоре", – оценил эксперт.

"А что будет в реальности – зависит от правильной экономической политики, помощи западных партнеров и успехов на фронте. Эти три важных фактора будут формировать реальный курс доллара до конца года", – отметил Савченко.

Напомним, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран не исключил, что курс доллара может подойти вплотную к официальному 36,6 грн. Однако из-за войны такие прогнозы имеют много "но": ситуация на фронте, настроения населения относительно эмиграции и держания сбережений в гривнах.

Добавим, накануне в НБУ назвали временными все валютные ограничения в Украине, введенные с начала полномасштабной войны. Однако отмена ограничений пока не стоит в повестке дня.

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