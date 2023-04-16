Подешевеет ли доллар в Украине: прогноз эксперта

Эксперт объяснил, от чего будет зависеть ситуация на рынке.

Сейчас в Украине курс доллара в обменниках близится к официальному. В дальнейшем все будет зависеть от фронта.

Об этом сообщил бывший член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран.

"После начала войны на валютном рынке изменились правила игры. С плавающего курс стал фиксированным, а вот наличный рынок де-факто пошел в свободное плавание, назовем его условно рыночным. Пока банки завозили из-за границы наличную валюту, операционные риски и комиссии по этим операциями давили на дельту между наличным и безналичным курсом.Когда наличный рынок стал более сбалансированным, наличный курс приблизился к официальному.На сбалансированность наличного рынка сейчас влияют настроения украинцев, в том числе возвращающихся из-за рубежа, а поскольку наши люди трудолюбивые, то большинство из них возвращаются не с пустыми карманами", — объяснил эксперт.

Виталий Шапран считает, что курс будет снижаться в зависимости от линии фронта.

"Может ли курс подойти вплотную к официальному 36,6? Да, такая ситуация может возникнуть, однако в результате таких прогнозов много "Но": от новостей с фронта до настроений по эмиграции населения, по содержанию сбережений в гривнах и т.д", – сказал экономист.

Напомним, правительство Польши решило запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции по меньшей мере до 30 июня 2023 года. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и продовольствие.

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