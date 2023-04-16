Чи подешевшає долар в Україні: прогноз експерта

Зараз в Україні курс долара в обмінниках наближається до офіційного. У подальшому все залежатиме від лінії фронту.

Про це повідомив колишній член Ради Нацбанку України Віталій Шапран.

"Після початку війни на валютному ринку змінились правила гри. З плаваючого курс став фіксованим, а от готівковий ринок де-факто пішов у вільне плавання, назвемо його умовно ринковим. Поки банки завозили з-за кордону готівкову валюту, операційні ризики та комісії за цими операціями тиснули на дельту між готівковим і безготівковим курсом. Коли готівковий ринок став більш збалансованим, готівковий курс наблизився до офіційного. На збалансованість готівкового ринку зараз впливають настрої українців, в т.ч. тих, які повертаються з-за кордону, а оскільки наші люди працьовиті, то більшість з них повертаються не з пустими кишенями", - пояснив експерт.

Віталій Шапран вважає, що курс знижуватиметься у залежності від лінії фронту.

"Чи може курс підійти впритул до офіційного 36,6? Так, така ситуація може виникнути, проте через війну такі прогнози мають багато "але": від новин з фронту до настроїв щодо еміграції населення, щодо тримання заощаджень в гривнях і т.д", - сказав економіст.

Нагадаємо, уряд Польщі вирішив заборонити імпорт української сільськогосподарської продукції щонайменше до 30 червня 2023 року. До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця, м'ясо, мед та інше продовольство.

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