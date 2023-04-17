Генштаб повідомив останні новини з епіцентру бойових дій

ЗСУ відбили 60 атак і вдарили по складах окупантів.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Росіяни здійснили безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, але успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито чотири ворожих дрони окупантів: два безпілотники типу "Орлан-10", один розвідувальний апарат "Елерон" та один бойовий дрон-камікадзе "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління росіян, зенітно-ракетний комплекс ворога, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів окупантів.

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