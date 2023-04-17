Генштаб сообщил последние новости из эпицентра боевых действий

ВСУ отразили 60 атак и ударили по составам оккупантов.
Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.
В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Россияне совершили безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, но успеха не имел.
На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спирного. На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также сбиты четыре вражеских дрона оккупантов: два беспилотника типа "Орлан-10", один разведывательный аппарат "Элерон" и один боевой дрон-камикадзе "Ланцет".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления россиян, зенитно-ракетный комплекс врага, район сосредоточения живой силы, состав горюче-смазочных материалов и два состава боеприпасов оккупантов.
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