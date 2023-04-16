Прогноз погоды на 17 апреля: местами ливни, температура – до 16° тепла

На западе будут шквальные дожди.

В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях будут осадки, на остальной территории – сухо.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Жителей Прикарпатья предупредили о ливнях с громовицей. Так, в Ивано-Франковске ожидается температура: от +10 до +13°C, днем облачно.

В Черновицкой области ночью +9°…+7°C, днем – облачно, умеренный дождь, температура: +10°…+12°C.

На востоке и юге – тепло и солнечно. Температура будет колебаться от +13 до +16 градусов.

В Запорожской области температура днем прогреется до 15 тепла.

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +11…+13

Ровно – +11…+13

Житомир – +12…+14

Винница – +12...+14

Одесса – +10…+12

В Киеве 17 апреля днем +12…+14, без существенных осадков.

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