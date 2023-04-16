Прогноз погоды на 17 апреля: местами ливни, температура – до 16° тепла

На западе будут шквальные дожди.
В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях будут осадки, на остальной территории – сухо.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Жителей Прикарпатья предупредили о ливнях с громовицей. Так, в Ивано-Франковске ожидается температура: от +10 до +13°C, днем облачно.
В Черновицкой области ночью +9°…+7°C, днем – облачно, умеренный дождь, температура: +10°…+12°C.
На востоке и юге – тепло и солнечно. Температура будет колебаться от +13 до +16 градусов.
В Запорожской области температура днем прогреется до 15 тепла.
- Хмельницкий – +12…+14
- Луцк – +11…+13
- Ровно – +11…+13
- Житомир – +12…+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +10…+12
В Киеве 17 апреля днем +12…+14, без существенных осадков.
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