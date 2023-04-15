Коли курс долара може вирости до 53,5 чи 66,5 грн: думка експерта

Який середній курс долара передбачає МВФ 2023 року, коли він може злетіти до 66,5 грн

У держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 грн за долар. Базовий сценарій Меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара у 2023 році складе 40,7 грн за долар.

Інфографіку з курсовими очікуваннями МВФ опублікував керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. Аналітиком на основі інформації наданої для розрахунку МВФ представлений курс долара за базового сценарію Меморандуму з МВФ та за негативного сценарію.

Базовий сценарій Меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара у 2023 році складе 40,7 грн за долар, у 2024 році - 48,0 грн за долар, у 2025 році - 51,2 грн за долар. У 2026 році курс долар ставитиме 53,5 грн

За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн за долар.

У 2023 році — курс долара буде 44,4 грн за долар,

У 2024 році - 55,4 грн за долар,

У 2025 році — 62,2 грн за долар.

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