Когда курс доллара может вырасти до 53,5 или 66,5 грн: мнение эксперта

Какой средний курс доллара предусматривает МВФ в 2023 году, когда он может взлететь до 66,5 грн.

В госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн/доллар. Базовый сценарий Меморандума по МВФ предполагает, что средний курс доллара в 2023 году составит 40,7 грн за доллар.

Инфографику с курсовыми ожиданиями МВФ опубликовал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Аналитиком на основе информации предоставленной для расчета МВФ представлен курс доллара по базовому сценарию Меморандума по МВФ и по отрицательному сценарию.

Базовый сценарий Меморандума по МВФ предусматривает, что средний курс доллара в 2023 году составит 40,7 грн за доллар, в 2024 году – 48,0 грн за доллар, в 2025 году – 51,2 грн за доллар. В 2026 году курс доллара будет составлять 53,5 грн.

При отрицательном сценарии к 2026 году курс доллара подскочит до 66,5 грн за доллар.

В 2023 году — курс доллара будет 44,4 грн за доллар,

В 2024 году – 55,4 грн за доллар,

В 2025 году — 62,2 грн за доллар.

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