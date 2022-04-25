Світлий тиждень: традиції, заборони, молитва

Світлий тиждень після Великодня: що можна і не можна робити / pixabay.com

Дізнавайтеся, що не можна робити у Світлий тиждень після Великодня і які існують традиції наших пращурів у матеріалі ТСН.ua.

Перший тиждень після Великодня називають "Світлим тижнем" або "Світлою Седмицею". 2022 року він припадає на період від 25 квітня до 1 травня. Наші предки вважали, що це час радості, веселощів, відпочинку. Весь Світлий тиждень після Великодня вітаються "Христос Воскрес!" і чують у відповідь "Воістину Воскрес!".

Багатьох українців нині цікавить запитання: чи можна садити щось у Світлий тиждень? Зазвичай цей період присвячений відпочинку, люди ходять одне до одного в гості, влаштовують вечірки. Проте Церква не забороняє працювати, зокрема в саду та городі, в пасхальні свята. Такої заборони в Святому писанні немає.

Світлий тиждень: традиції за днями

Кожен день Світлого тижня має свої традиції. Але єдине, що об'єднує всі дні Світлої Седмиці - не можна сумувати за померлими, тому панахиди в перший тиждень після Великодня не проводяться.

Світлий понеділок

В перший понеділок після Великодня люди традиційно ходять одне до одного в гості. З собою прийнято брати писанки, крашанки, паски, а також інші великодні смаколики.

Вівторок Світлого тижня

Серед наших пращурів існувала традиція, що цього дня в гості ходили тільки жінки, а ось чоловіки залишалися вдома. Але цього дня такої традиції не дотримуються.

Середа

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В минулому селяни влаштовували саме в Світлу середу веселощі і танці. На вечірки збиралися і дорослі, і діти. Так було прийнято проводити великодні святки.

Світлий четвер

Українці в давнину в четвер Світлого тижня влаштовували оглядини. Дівчата збиралися групками, йшли на пагорби, співали веселі пісні та закликали весну. Існував цікавий звичай "водити кобилу". На довгій палиці робили "голову" з торби та сіна, прив'язували з іншого кінця "хвіст" та пропонували всім охочим "покататися". А водити таку "кобилу" дозволялося лише чоловікові, якого перевдягали у цигана.

П'ятниця Світлого тижня

П'ятницю першого тижня після Великодня називають "Прощений день". За традицією в Світлу п'ятницю близькі родичі йдуть до молодят у гості. А молоді незаміжні дівчата в давнину вмивалися цього дня крижаною водою - вірили, що тоді цілий рік будуть здоровими.

Субота

В суботу Світлого тижня продовжували гуляння та веселощі. Однією з ігор цього дня було "катання яєць". Хто перший докотить яйце з пагорба і не розіб'є його, той переміг.

Світла неділя

Неділю першого тижня після Великодня ще також називають "Провідною". В давнину вірили, що сидіти цього дня вдома незаміжнім дівчатам та неодруженим хлопцям - погана прикмета. Було прийнято проводити обряди закликання весни.

Сильна молитва у Світлий тиждень

Молитва у Світлий тиждень / pixabay.com

Весь Світлий тиждень потрібно промовляти молитву до Ісуса Христа, яка надасть сил та здоров'я:

О, Син Божий, воскреслий їх мepтвих, що показав усьому світові силу віри християнської! До Тебе з молитвою звертаюся і прошу Тебе: не покинь мене, раба (у) Божого (y) (ім’я), у часи важкі, захисти мене від зла та допоможи мені під час Сyду Стpaшного. Будь же милостивий до мене, Господи, очисти дyшy мою від гріхів. Амінь.

Господь Бог, що зробив чудо Воскресіння, повсталий з гpoбниці і світу з’явився. Молю Тебе про прощення гріхів моїх і сподіваюся на милосердя Твоє. Захисти мене від злих помислів не дозволь мені зробити злодіяння. Підношу подячну молитву Тобі і надалі сподіваюся на допомогу Твою. Амінь.