Светлая неделя: традиции, запреты, молитва

Светлая неделя после Пасхи: что можно и нельзя делать / pixabay.com

Узнайте, что запрещено делать в Светлую неделю после Пасхи и какие традиции наших предков в материале ТСН.ua.

Первую неделю после Пасхи называют "Светлой неделей" или "Светлой Седмицей". В 2022 году она приходится на период с 25 апреля до 1 мая. Наши предки считали, что это время радости, веселья, отдыха. Всю Светлую неделю после Пасхи говорят "Христос Воскрес!" и слышат в ответ "Воистину Воскрес!"

Многих украинцев сейчас интересует вопрос: можно ли сажать что-нибудь в Светлую неделю? Обычно этот период посвящен отдыху, люди ходят друг к другу в гости, устраивают вечеринки. Однако Церковь не запрещает работать, в том числе в саду и огороде, в пасхальные праздники. Такого запрета в Священном Писании нет.

Светлая неделя: традиции по дням

Каждый день Светлой недели имеет свои традиции. Но единственное, что объединяет все дни Светлой Седмицы – нельзя скучать по умершим, поэтому панихиды в первую неделю после Пасхи не проводятся.

Светлый понедельник

В первый понедельник после Пасхи люди традиционно ходят друг к другу в гости. С собой принято брать писанки, пасхальные яйца, паски, а также другие пасхальные вкусности.

Вторник Светлой недели

Среди наших предков была традиция, которая в этот день в гости ходили только женщины, а вот мужчины оставались дома. Но в этот день такой традиции не придерживаются.

Среда

Также читайте Церковный календарь на май 2022 года

В прошлом крестьяне устраивали именно в Светлую среду веселье и пляски. На вечеринки собирались и взрослые и дети. Так было принято проводить пасхальные празднества.

Светлый четверг

Украинцы в древности в четверг Светлой недели устраивали осмотр. Девушки собирались группками, шли на холмы, пели веселые песни и призывали весну. Существовал интересный обычай "водить кобылу". На длинной палке делали "голову" из сумки и сена, привязывали с другого конца "хвост" и предлагали всем желающим "покататься". А водить такую "кобылу" разрешалось только мужчине, которого переодевали в цыгана.

Пятница Светлой недели

Пятницу первой недели после Пасхи называют "Прощенный день". По традиции в Светлую пятницу близкие родственники идут к молодоженам в гости. А молодые незамужние девушки в старину умывались в этот день ледяной водой – верили, что тогда круглый год будут здоровыми.

Суббота

В субботу Светлой недели продолжали гулянье и веселье. Одной из игр в этот день было "катание яиц". Кто первый докатит яйцо с холма и не разобьет его, тот победил.

Светлое воскресенье

Воскресенье первой недели после Пасхи еще называют "Поминальным". В старину верили, что сидеть в этот день дома незамужним девушкам и холостякам — плохая примета. Было принято проводить обряды призыва весны.

Сильная молитва в Светлую неделю

Молитва в Светлую неделю / pixabay.com

Всю Светлую неделю нужно произносить молитву к Иисусу Христу, которая придаст силы и здоровье:

О, Сын Божий, воскрес их мертвых, показавший всему миру силу веры христианской! К Тебе с молитвой обращаюсь и прошу Тебя: не оставь меня, раба (у) Божия (y) (имя), во времена трудные, защити меня от зла и помоги мне во время Суда Страшного. Будь милостив ко мне, Господи, очисти душу мою от грехов. Аминь.

Господь Бог, совершивший чудо Воскресения, восставший из гробницы и мира явился. Молю Тебя о прощении грехов моих и уповаю на милость Твою. Защити меня от злых помыслов, не позволь мне совершить злодеяния. Возношу благодарственную молитву Тебе и в дальнейшем надеюсь на помощь Твою. Аминь.