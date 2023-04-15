Коли економіка України відновиться: прогноз від НБУ 

Вже цього року очікується зростання ВВП.

З’явилися перші ознаки відновлення економічної активності, яке тривало влітку та на початку осені.

Про це повідомили в НБУ.

За даними відомства, цьому сприяли поступове налагодження логістики, релокація підприємств, переорієнтація низки видів діяльності на воєнні потреби, подальше звільнення окупованих територій та повернення частини внутрішньо переміщених осіб та вимушених мігрантів до місць постійного проживання, а також відкриття "зернового коридору". В результаті падіння реального ВВП сповільнилося до 30,6% у річному вимірі у ІІІ кварталі.

Основною причиною падіння ВВП стала повномасштабна війна, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, та пов'язані з нею наслідки. Йдеться, зокрема, про окупацію окремих територій, руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, блокаду морських портів і розрив логістичних зв’язків, масштабну міграцію.

"Поєднання цих наслідків призвело до різкого скорочення споживчого попиту, інвестиційної діяльності, експорту та врожаїв", - йдеться в огляді.

ПРОГНОЗ МВФ: 2023 року очікується стабілізація економіки України

У МВФ вважають, що "потужним дестабілізатором" економіки є російська агресія проти України. Для самої України ціна російського вторгнення є величезною, але його наслідки простягаються далеко за межі країни.

"Крім безглуздого руйнування життів та засобів для життя, вона (російська агресія) зумовила гостру енергетичну кризу у Європі, яка призводить до різкого зростання цін та уповільнює економічну активність", - йдеться у доповіді МВФ.

Масштабні пошкодження інфраструктури, а останнім часом енергетичної, негативно впливають на економічну ситуацію.

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