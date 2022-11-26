МВФ оприлюднив прогноз для України на 2023 рік: інфляція – 25%, ріст ВВП – 1%

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що український ВВП 2023 року зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.

Про це йдеться у звіті МВФ.

"Руйнівний соціальний та економічний вплив війни на Україну триває, що призводить до великої кількості загиблих серед цивільного населення, міграції чи внутрішнього переміщення третини населення, колосальних збитків для інфраструктури та виробничих потужностей", — заявив голова місії МВФ Гевін Грей.

Фонд очікує, що за таких умов економіка України цього року впаде на 33%, а наступного року стабілізується. Базовий сценарій передбачає відновлення на 1%.

У МВФ наголошують, що Україна потребуватиме значної міжнародної фінансової допомоги для економічної стабільності.

Нагадаємо, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

Вона також зазначила, що за результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

"Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом", - пояснила вона.

Падіння української економіки – прогноз від МВФ

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