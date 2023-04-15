Когда экономика Украины восстановится: прогноз НБУ

Уже в этом году ожидается рост ВВП.

Появились первые признаки возобновления экономической активности, которое длилось летом и в начале осени.

Об этом сообщили в НБУ.

По данным ведомства, этому способствовали постепенное налаживание логистики, релокация предприятий, переориентация ряда видов деятельности на военные нужды, дальнейшее освобождение оккупированных территорий и возврат части внутренне перемещенных лиц и вынужденных мигрантов в места постоянного проживания, а также открытие "зернового коридора". В результате падения реального ВВП замедлилось до 30,6% в годовом исчислении в ІІІ квартале.

Основной причиной падения ВВП стала полномасштабная война, начатая Россией 24 февраля 2022 года, и связанные с ней последствия. Речь идет, в частности, об оккупации отдельных территорий, разрушении инфраструктуры и производственных мощностей, блокаде морских портов и разрыве логистических связей, масштабной миграции.

"Сочетание этих последствий привело к резкому сокращению потребительского спроса, инвестиционной деятельности, экспорту и урожаям", — говорится в обзоре.

ПРОГНОЗ МВФ: в 2023 году ожидается стабилизация экономики Украины

В МВФ считают, что "мощным дестабилизатором" экономики является российская агрессия против Украины. Для самой Украины цена российского вторжения огромна, но его последствия простираются далеко за пределы страны.

"Помимо бессмысленного разрушения жизней и средств для жизни она (российская агрессия) обусловила острый энергетический кризис в Европе, который приводит к резкому росту цен и замедляет экономическую активность", — говорится в докладе МВФ.

Масштабные повреждения инфраструктуры, а в последнее время энергетической негативно влияют на экономическую ситуацию.

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