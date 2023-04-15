Кто не подлежит мобилизации: обновленный список лиц

В Украине Верховная Рада приняла закон об утверждении указов президента о продолжении действия военного положения в нашем государстве. В частности, продолжена и мобилизация.

Под мобилизацию в Украине подпадают далеко не все категории граждан. Однако в обществе нередко возникает недоразумение по поводу того, кому могут выписать повестку и призвать на военную службу.

ТСН.ua расскажет, какие категории граждан не подлежат мобилизации.

Согласно законодательству Украины, определенные категории граждан не подлежат мобилизации во время действия военного положения в нашей стране. В частности, речь идет о:

Гражданах, привлеченных к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.

Гражданах, которые не могут быть мобилизованы по состоянию своего здоровья.

Гражданах, которым исполнилось 60 лет.

Гражданах, которые должны ухаживать за людьми, нуждающимися в заботе.

Гражданах, являющихся родителями детей и самостоятельно их воспитывающих (речь идет об одном члене семьи).

Гражданах, на содержании которых находятся три и более детей до 18 лет. Такие лица могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства.

Мужчин и женщин в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Под мобилизацию также не подпадает отдельная группа родителей, имеющих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А и инвалидностью III-IV группы. А также совершеннолетний человек с инвалидностью I или II группы.

Призвать в ряды армии не могут мужчин и женщин, потерявших на войне близких: мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, дедушку или бабушку.

Кроме того, под призыв не попадают граждане, несовершеннолетний ребенок и муж или жена, которые проходят военную службу. Эта категория была добавлена уже в апреле этого года.

Напомним, что во Львове к одному году условного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

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