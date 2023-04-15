Кто не подлежит мобилизации: обновленный список лиц

В Украине Верховная Рада приняла закон об утверждении указов президента о продолжении действия военного положения в нашем государстве. В частности, продолжена и мобилизация.
Под мобилизацию в Украине подпадают далеко не все категории граждан. Однако в обществе нередко возникает недоразумение по поводу того, кому могут выписать повестку и призвать на военную службу.
ТСН.ua расскажет, какие категории граждан не подлежат мобилизации.
Согласно законодательству Украины, определенные категории граждан не подлежат мобилизации во время действия военного положения в нашей стране. В частности, речь идет о:
- Гражданах, привлеченных к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
- Гражданах, которые не могут быть мобилизованы по состоянию своего здоровья.
- Гражданах, которым исполнилось 60 лет.
- Гражданах, которые должны ухаживать за людьми, нуждающимися в заботе.
- Гражданах, являющихся родителями детей и самостоятельно их воспитывающих (речь идет об одном члене семьи).
- Гражданах, на содержании которых находятся три и более детей до 18 лет. Такие лица могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства.
- Мужчин и женщин в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Под мобилизацию также не подпадает отдельная группа родителей, имеющих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А и инвалидностью III-IV группы. А также совершеннолетний человек с инвалидностью I или II группы.
Призвать в ряды армии не могут мужчин и женщин, потерявших на войне близких: мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, дедушку или бабушку.
Кроме того, под призыв не попадают граждане, несовершеннолетний ребенок и муж или жена, которые проходят военную службу. Эта категория была добавлена уже в апреле этого года.
Напомним, что во Львове к одному году условного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.
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