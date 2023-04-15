Хто не підлягає мобілізації: оновлений перелік осіб

В Україні Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указів президента щодо продовження дії воєнного стану в нашій державі. Зокрема, продовжена і мобілізація.
Під мобілізацію в Україні підпадають далеко не всі категорії громадян. Проте в суспільстві нерідко виникає непорозуміння з приводу того, кому саме можуть виписати повістку та призвати на військову службу.
ТСН.ua розповість, які саме категорії громадян не підлягають мобілізації.
Згідно з законодавством України, певні категорії громадян не підлягають мобілізації під час дії воєнного стану в нашій держав. Зокрема, мова йде про:
- Громадян, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
- Громадян, які не можуть бути мобілізовані за станом свого здоров’я.
- Громадян, яким виповнилося 60 років.
- Громадян, які мають доглядати за людьми, які потребують піклування.
- Громадян, які є батьками дітей та самостійно їх виховують (мова йде про одного члена сім’ї).
- Громадян, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання.
- Чоловіків та жінок у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.
Під мобілізацію також не підпадає окрема група батьків, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А та з інвалідністю III-IV групи. А також повнолітня людина з інвалідністю I чи II групи.
Призвати до лав армії не можуть чоловіків та жінок, які втратили на війні близьких: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати, дідуся чи бабусю.
Окрім того, під призов не потрапляють громадяни, неповнолітню дитину та чоловіка чи дружину, які проходять військову службу. Ця категорія була додана вже в квітні цього року.
Нагадаємо, що у Львові до одного року умовного терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.
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