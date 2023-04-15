Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто не підлягає мобілізації: оновлений перелік осіб

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
2493
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хто не підлягає мобілізації: оновлений перелік осіб

Фото: ТСН.ua

В Україні Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указів президента щодо продовження дії воєнного стану в нашій державі. Зокрема, продовжена і мобілізація.

Під мобілізацію в Україні підпадають далеко не всі категорії громадян. Проте в суспільстві нерідко виникає непорозуміння з приводу того, кому саме можуть виписати повістку та призвати на військову службу.

ТСН.ua розповість, які саме категорії громадян не підлягають мобілізації.

Згідно з законодавством України, певні категорії громадян не підлягають мобілізації під час дії воєнного стану в нашій держав. Зокрема, мова йде про:

  • Громадян, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
  • Громадян, які не можуть бути мобілізовані за станом свого здоров’я.
  • Громадян, яким виповнилося 60 років.
  • Громадян, які мають доглядати за людьми, які потребують піклування.
  • Громадян, які є батьками дітей та самостійно їх виховують (мова йде про одного члена сім’ї).
  • Громадян, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання.
  • Чоловіків та жінок у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Під мобілізацію також не підпадає окрема група батьків, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А та з інвалідністю III-IV групи. А також повнолітня людина з інвалідністю I чи II групи.

Призвати до лав армії не можуть чоловіків та жінок, які втратили на війні близьких: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати, дідуся чи бабусю. 

Окрім того, під призов не потрапляють громадяни, неповнолітню дитину та чоловіка чи дружину, які проходять військову службу. Ця категорія була додана вже в квітні цього року.

Нагадаємо, що у Львові до одного року умовного терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2493
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація