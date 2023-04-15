Хто не підлягає мобілізації: оновлений перелік осіб

В Україні Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указів президента щодо продовження дії воєнного стану в нашій державі. Зокрема, продовжена і мобілізація.

Під мобілізацію в Україні підпадають далеко не всі категорії громадян. Проте в суспільстві нерідко виникає непорозуміння з приводу того, кому саме можуть виписати повістку та призвати на військову службу.

ТСН.ua розповість, які саме категорії громадян не підлягають мобілізації.

Згідно з законодавством України, певні категорії громадян не підлягають мобілізації під час дії воєнного стану в нашій держав. Зокрема, мова йде про:

Громадян, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.

Громадян, які не можуть бути мобілізовані за станом свого здоров’я.

Громадян, яким виповнилося 60 років.

Громадян, які мають доглядати за людьми, які потребують піклування.

Громадян, які є батьками дітей та самостійно їх виховують (мова йде про одного члена сім’ї).

Громадян, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання.

Чоловіків та жінок у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Під мобілізацію також не підпадає окрема група батьків, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А та з інвалідністю III-IV групи. А також повнолітня людина з інвалідністю I чи II групи.

Призвати до лав армії не можуть чоловіків та жінок, які втратили на війні близьких: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати, дідуся чи бабусю.

Окрім того, під призов не потрапляють громадяни, неповнолітню дитину та чоловіка чи дружину, які проходять військову службу. Ця категорія була додана вже в квітні цього року.

Нагадаємо, що у Львові до одного року умовного терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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