Німеччина остаточно зупиняє виробництво електроенергії на атомних станціях

У Німеччині у суботу, 15 квітня, завершують виробляти енергію останні три атомні електростанції, що означає кінець "ери" атомної енергетики у ФРН, яка тривала 62 роки.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Від мережі відключають АЕС Emsland, Isar 2 і Neckarwestheim 2 у федеральних землях Нижня Саксонія, Баварія і Баден-Вюртемберг відповідно. Вони мали бути виведені з експлуатації ще в останній день минулого року, але уряд продовжив строк їх роботи до середини квітня через різке скорочення імпорту російського газу на тлі війни рф проти України та побоювання енергодефіциту взимку.

"Відмова від ядерної зброї робить нашу країну безпечнішою, ризики ядерної енергетики зрештою некеровані", — заявила міністр навколишнього середовища Штеффі Лемке. Вона запевнила, що енергопостачання й надалі буде гарантоване.

Однопартієць Лемке, міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек повністю з нею згодний: "Безпека енергопостачання в Німеччині була гарантована в цю важку зиму і буде гарантована надалі. Ми тримаємо ситуацію під контролем завдяки високим рівням заповнення газосховищ і новим терміналам зрідженого газу на північному узбережжі Німеччини, і не в останню чергу завдяки більшій кількості відновлюваних джерел енергії", - заявив він.

Щоправда, з рішенням влади не згодні чимало політиків, експертів і навіть більшість населення. Зокрема, прем’єр-міністр Баварії, де знаходиться одна з АЕС, Маркус Зедер назвав "великою помилкою і загрозою відмову від АЕС у цій ситуації". Міністр фінансів Крістіан Лінднер з Вільної демократичної партії зазначив, що його партія вирішила би по-іншому, але коаліційний уряд ухвалює консенсусні рішення. Він зрештою запропонував тримати станції у законсервованому вигляді.

Тим часом поруч з АЕС, які закриваються, в другій половині дня планують демонстрації проти цього кроку.

Три зазначені АЕС виробляли близько 5% виробництва електроенергії в Німеччині.

Згідно з планами уряду, до 2030 року частка відновлюваних джерел енергії у валовому споживанні електроенергії у ФРН має сягнути щонайменше 80%.

Рішення про поступове припинення використання ядерної енергії було схвалено в 2011 році за часів канцлерства Ангели Меркель не в останню чергу через наслідки аварії на японській АЕС "Фукушима". Тоді було відразу закрито всі німецькі атомні електростанції, які працювали до 1980 року включно. Наприкінці 2021 року було закрито три АЕС.

Нагадаємо, Україна відновлює експорт електроенергії до ЄС.