Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС – Міненерго

Цей крок дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для відбудови знищеної та пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Україна відновлює експорт електроенергії. Відповідний документ підписав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - зазначив очільник відомства.

Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення світлом українців та може бути припинений у разі зміни ситуації, наголосив він. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку, додав Галущенко.

Як раніше повідомляляв радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, за рахунок експорту електроенергії в ЄС Україна може отримувати 300 млн грн щомісяця.