Зайшов перекусити: у лікарню на Алясці завітав лось (відео)

Поява дикої тварини в лікарні для багатьох стала несподіванкою, але дехто зовсім не злякався та почав годувати лося-бешкетника з рук.

На Алясці лось завітав до лікарні. За словами персоналу медичного закладу, він увійшов у вхідні двері вестибюлю парку здоров’я Провіденс після того, як побачив декоративні рослини в горщиках через скляні панелі на передній частині будівлі.

Про це повідомляє видання Alaska`s news source.

Лось-дитинча, якому приблизно один рік, підійшов до декоративного дерева і почав їсти його. За витівками тваринки спостерігали пацієнти, медичний персонал і охоронці. Попри те, що місцеві звикли часто бачити ссавців, прихід одного з них у лікарню став несподіванкою для багатьох із них. Але дехто навіть схопив гілки рослини й почав годувати лося-бешкетника з рук.

У підсумку правоохоронці заблокували меблями плацдарм для руху лося, щоб він скоріше покинув приміщення. Тварину вивели з приміщення лікарні. Кумедне відео поширили користувачі соцмереж.

Фахівці нагадали, що попри незграбність та доброзичливий вигляд, лосі можуть бути дуже небезпечними для людей. Так, щорічно на Алясці від них постраждає більше людей, ніж від ведмедів.

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