Зашел перекусить: больницу на Аляске посетил лось (видео)

Появление дикого животного в больнице для многих стало неожиданностью, но кое-кто совсем не испугался и начал кормить лося-озорника из рук.

На Аляске лось посетил больницу. По словам персонала медицинского учреждения, он вошел во входную дверь вестибюля парка здоровья Провиденс после того, как увидел декоративные растения в горшках через стеклянные панели на передней части здания.

Об этом сообщает издание Alaska`s news source.

Лось-детеныш, которому примерно один год, подошел к декоративному дереву и начал его есть. За проделками животного наблюдали пациенты, медицинский персонал и охранники. Несмотря на то, что местные привыкли часто видеть млекопитающих, приход одного из них в больницу стал неожиданностью для многих. Но некоторые даже схватили ветки растения и начали кормить лося-озорника из рук.

В результате правоохранители заблокировали мебелью плацдарм для движения лося, чтобы он скорее покинул помещение. Животное вывели из помещения больницы. Забавное видео распространили пользователи соцсетей.

Специалисты напомнили, что, несмотря на неловкость и доброжелательный вид, лоси могут быть очень опасными для людей. Так, ежегодно на Аляске от них страдает больше людей, чем от медведей.

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