Во Флориде посреди людной улицы заметили большого крокодила (видео)

Полицейские "задержали" рептилию и отправили ее в природную среду.

На людной улице американского города Тампа в штате Флорида заметили большого аллигатора. Он разгуливал недалеко от футбольного стадиона "Реймонд Джеймс".

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицейских.

Местные жители, когда неожиданно заметили дикое животное на дороге, вызвали правоохранителей. Впоследствии толпа стала свидетелем настоящего "шоу".

Шесть полицейских перекрыли улицу, чтобы обуздать заблудившегося зверя. Один из офицеров сделал петлю из веревки и набросил ее на верхнюю часть рта аллигатора. Затем ему помогли коллеги, связавшие другие части тела животного. Один из них при этом держал голову аллигатора голыми руками.

Нивелировав опасность крокодила, его передали комиссии по охране рыбы и природы Флориды. Специалисты отправили аллигатора домой — в его природную среду.

Полицейские опубликовали видео "задержания" рептилии.

Как известно, аллигатор не нанес ущерб ни автомобилям, ни пешеходам.

Ранее мы сообщали, что в Южной Африке любознательный крокодил посетил пикник и украл холодильник с напитками. Отправившиеся на сафари туристы сначала заметили гепарда, а впоследствии из воды выползла еще и рептилия.

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