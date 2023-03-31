1 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 апреля, в православном календаре день памяти христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф происходил из Александии из богатого рода язычников. Семья переселилась в Рим, когда мальчик был еще маленьким. Поэтому он пошел в философскую школу, где изучал Слово Божье. Впоследствии он тайно обратился в христианство.

Очень разозлился отец, когда узнал. Хотел сделать все, чтобы Хрисанф снова стал язычником. Поэтому нашел ему жену жрицу – Дарию. Но молодой человек обратил в христианство и ее. Они даже решили жить в чистоте, без плотских утех. Римские власти подвергли супругам пыткам, а затем засыпали землей и камнями насмерть.

Приметы 1 апреля

Народные приметы 1 апреля / Фото: Pexels

У водоемов слышен грохот воды, лето будет урожайным.

В ночь на 1 апреля облачно, в ближайшее время уже не будет похолодания.

Низко летают птицы на осадки.

Если видны звезды на рассвете, следует готовиться к морозам.

Что завтра нельзя делать

Не стоит ругаться, ссориться, сплетничать. Также считалось, что лучше не заниматься тяжелым физическим трудом в этот день и не делать ничего, что может вас испачкать.

Что можно делать завтра

В прежние времена в этот день был ветер. Но наши предки верили, что грязью праздник забрасывает только тех людей, у которых черные мысли.

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