"Сокол" стал чемпионом Украины по хоккею

В пятницу, 31 марта, киевский "Сокол" победил "Кременчуг" и стал чемпионом Украины по хоккею. Заключительный матч сезона был очень напряженным, ведь дело дошло до овертайма.

Об этом сообщает пресс-служба "Сокола".

В поединке, который состоялся на арене "Айсберг", счет на табло оставался "сухим", пока на 97-й минуте игры Сергей Бабинец не забросил шайбу в ворота "Кременчуга".

Итак, столичный клуб второй раз подряд стал лучшим в Украине. Это уже 14 триумф в чемпионате Украины для "Сокола".

"Сокол" — чемпион Украины по хоккею

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