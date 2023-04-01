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Разрушительный торнадо бушевал в США: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
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Разрушительный торнадо бушевал в США: что известно

США снова накрыла непогода

Есть разрушения и пострадавшие.

В пятницу, 31 марта, в американском штате Арканзас бушевал торнадо. Из-за непогоды пострадали около 20 человек, а также жилые дома и автомобили.

Об этом сообщает Associated Press

Больше всего пострадал город Литл-Рок и его окрестности. Из-за непогоды значительный ущерб понес центр города, в частности, поврежден торговый центр. А в пригороде повреждены предприятия, дома и автомобили.

В Арканзасе объявили чрезвычайное положение. Губернатор штата Сара Хакаби Сандерс предупредила жителей, об опасности из-за погоды в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что в штате Миссисипи Мощные торнадо унесли по меньшей мере 26 жизней и разрушили десятки зданий, оставив сотни местных жителей под открытым небом. Десятки тысяч человек остались без света.

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Дата публикации
Просмотры
127
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