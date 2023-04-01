Воздушная тревога во многих областях Украины

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 1 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Херсонской, Сумской, а также Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 31 марта, захватчики атаковали города Украины дронами и ракетами.