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Воздушная тревога во многих областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1161
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога во многих областях Украины

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в десяти регионах.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 1 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Херсонской, Сумской, а также Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 31 марта, захватчики атаковали города Украины дронами и ракетами.

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Дата публикации
Просмотры
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