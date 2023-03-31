Россия атаковала Украину дронами и ракетами: все подробности

Около 22:00 четверга, 30 марта, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены звучали на севере – в Сумской и Черниговской областях. Затем о воздушной опасности сообщили во многих других регионах, в том числе и в Киеве. В Киевской ОВА предупредили жителей об угрозе атаки дронами. Власти призвали находиться в укрытиях, пока не минует опасность.

Впоследствии стало известно о взрывах в Харькове. Обстрелы города фактически сразу подтвердили официально. Чуть позже сообщили о первых подробностях атаки захватчиков — 6 "прилетов" в результате обстрела ракетами С-300, повреждения инфраструктуры, автомобилей и частного дома. В ночь на пятницу, 31-го марта, появились первые кадры с мест "прилетов". Там работают правоохранители, чрезвычайники и коммунальщики. О жертвах и пострадавших инормация отсутствует.

Кроме жителей Харьковской области, от взрывов ночью просыпались и в Запорожской области. О неспокойном начале пятницы сообщили местные паблики Запорожья. Власти призвали граждан немедленно пройти в укрытия и не распространять никаких подробностей до появлении официальной информации об атаке оккупантов. Детальнее о ситуации в регионе пока не сообщали.

Воздушная тревога во многих регионах страны длилась около четырех часов.

Напомним, что поздно вечером четверга в Белгородской области произошла "бавовна". Местные жители опубликовали видео, на которых слышны звуки взрывов.