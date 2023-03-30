В Харькове раздаются взрывы: россияне ракетами обстреливают город

Жителей Харькова призывают быть в укрытиях.

В Харькове в ночь на 30 марта прозвучала серия взрывов. Россияне обстреливают город, вероятно, ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что в город находится под российским обстрелом. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных не игнорировать тревоги и быть в безопасных местах.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал Синегубов.

В социальных сетях пишут, что в Харькове прозвучало уже несколько взрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты обстреливают Харьков из Белгородской области.

"Российские террористы обстреливают Харьков из белгородской области", – написал Ермак.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена уже в северных и восточных регионах. Существует угроза ударов по иранским дронам.

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