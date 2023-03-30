В Киевской области – угроза атаки дронами: предупреждение от ОВА

Власти призвали находиться в укрытиях до момента отмены тревоги.
В Киевской области возникла угроза атаки российскими дронами-камикадзе вечером 30 марта.
Об этом предупредили в Киевской ОВА.
"Жители Киевщины! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове. Перейдите в укрытия или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя", – призвали в администрации.
Напомним, вечером 30 марта воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Руководитель ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы тревоги.
Заметим, по данным британской разведки, вероятно, российская армия начала регулярно получать небольшое количество дронов Shahed от Ирана.
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