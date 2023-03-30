В Киевской области – угроза атаки дронами: предупреждение от ОВА

Власти призвали находиться в укрытиях до момента отмены тревоги.

В Киевской области возникла угроза атаки российскими дронами-камикадзе вечером 30 марта.

Об этом предупредили в Киевской ОВА.

"Жители Киевщины! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове. Перейдите в укрытия или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя", – призвали в администрации.

Также читайте В ВСУ рассказали о угрозе на фронте: россияне используют новое вооружение

Напомним, вечером 30 марта воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Руководитель ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы тревоги.

Заметим, по данным британской разведки, вероятно, российская армия начала регулярно получать небольшое количество дронов Shahed от Ирана.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.