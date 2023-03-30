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На Київщині – загроза атаки дронами: попередження від ОВА

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3729
Час на прочитання
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На Київщині – загроза атаки дронами: попередження від ОВА

Влада закликала перебувати в укриттях до моменту скасування тривоги.

На Київщині виникла загроза атаки російськими дронами-камікадзе ввечері 30 березня.

Про це попередили в Київській ОВА.

"Жителі Київщини! Загроза атаки дронів! Сили ППО напоготові. Перейдіть в укриття або інші безпечні місця та залишайтеся там до відбою", – закликали в адміністрації.

Зауважимо, ввечері 30 березня повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Керівник ОП Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сигнали тривоги. 

Зауважимо, за даними британської розвідки, ймовірно, російська армія почала регулярно отримувати невелику кількість дронів Shahed від Ірану.

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Дата публікації
Перегляди
3729
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