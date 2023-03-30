Вбивства, пацифікація та Медведчук: що хотів зробити Путін з Україною - звіт аналітиків із Британії

Аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) вважають, що російський диктатор Путін і справді планував захопити Україну "за три дні". Після цього "кадирівці" повинні були вчиняти масові вбивства українських активістів та незгодних з російським режимом.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті RUSI.

Росіяни, щоб захопити владу в Україні, планували використати місцевих колаборантів. Паралельно на захоплені території України повинні були діяти "кадирівці". За планом Путіна, вони повинні були "влаштувати полювання" на активістів та учасників Революції Гідності. Цих людей Кремль хотів вбити.

Наступним етапом повинна була стати так звана "пацифікація". Для цього росіяни планували ізолювати громади, а "кадирівці" повинні були вбити тих, хто не згоден з окупацією РФ та виходять на протести.

У "проблемних" областях України росіяни планували вимкнути електрику, газ та вивести звідти усі фінансові ресурси. Таким чином росіяни хотіли влаштувати українцям бідність.

Далі - росіяни планували захопити НБУ та інфраструктуру. Після контролю над важливими галузями України, на арену повинен був вийти кум Путіна Медведчук. Він мав виступити "миротворцем", підписати капітуляцію України. Далі - на всі керівні посади в Україні повинні були бути призначені російські агенти.

Нагадаємо, британські фахівці проаналізували дії російських спецслужб щодо реалізації планів Кремля окупувати всю Україну і назвали головні причини, чому цього не сталося. У цій доповіді аналітики звернули увагу на фундаментальні недоліки російських спецслужб, які “значною мірою сприяли провалу планів російського вторгнення в Україну". Серед них вони називають, зокрема, бажання всіляко догодити президенту Володимиру Путіну.

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