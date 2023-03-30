Кулеба прокоментував “поганий жарт” від Росії в Радбезі ООН на 1 квітня

У суботу, 1 квітня, Російська Федерація, яка розв'язала війну в Україні, розпочне головувати в Радбезі ООН.

Майбутнє головування Росії в Раді безпеки ООН, яке починається в суботу, 1 квітня, і триватиме протягом місяця, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав “поганим жартом”.

Про це голова української дипломатії написав у своєму Twitter.

“Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її президент є військовим злочинцем, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення дітей”, – йдеться в його дописі.

Дмитро Кулеба також наголосив, що “світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН”.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на наступному засіданні Ради безпеки ООН, повідомила речник МЗС Марія Захарова.

“Ключовим заходом російського головування [в Раді Безпеки] стануть відкриті дебати на високому рівні про ефективну багатосторонність шляхом захисту принципів Статуту ООН”, — сказала Захарова.

Як відомо, Рада Безпеки ООН складається з 15 держав-членів, і кожен член має один голос. Відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, кожна держава по черзі головує в Радбезі та щомісяця відбувається ротація.

Останнє головування РФ у міжнародному органі, покликаному підтримувати міжнародний мир і безпеку, відбулося в лютому 2022 року, коли вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що завершити війну за допомогою дипломатії буде можливо лише тоді, коли Росія зазнає поразки на полі бою.

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