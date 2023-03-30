Кулеба прокомментировал "плохую шутку" от России в Совбезе ООН на 1 апреля

В субботу, 1 апреля, Российская Федерация, развязавшая войну в Украине, начнет председательствовать в Совбезе ООН.

Будущее председательство России в Совбезе ООН, которое начинается в субботу, 1 апреля, и продлится в течение месяца, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плохой шуткой".

Об этом глава украинской дипломатии написал в своем Twitter.

“Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее президент является военным преступником, разыскиваемым Международным уголовным судом за похищение детей”, – говорится в его сообщении.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что "мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН".

Russian UN Security Council presidence on April 1 is a bad joke. Россия has usurped его seat; it's waging a colonial war; Его участник является битва криминально, казалось, что ICC для малышей. World может быть в хорошем месте с Russia в UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 30 марта, 2023

О том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на следующем заседании Совбеза ООН, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Ключевым мероприятием российского председательства [в Совете Безопасности] станут открытые дебаты на высоком уровне об эффективной многосторонности путем защиты принципов Устава ООН", — сказала Захарова.

Как известно, Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств-членов и каждый член имеет один голос. Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, каждое государство поочередно председательствует в Совбезе и ежемесячно происходит ротация.

Последнее председательство РФ в международном органе, призванном поддерживать международный мир и безопасность, состоялось в феврале 2022 г., когда она начала полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что завершить войну с помощью дипломатии будет возможно только тогда, когда Россия потерпит поражение на поле боя.

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