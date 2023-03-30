Есть ли шанс завершить войну дипломатическим путем: ответ Кулебы

Действия России свидетельствуют о том, что она не собирается завершать войну против Украины дипломатическим путем.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решить войну с помощью дипломатии будет возможно только тогда, когда Россия потерпит поражение на поле боя.

Об этом он сказал в ходе дискуссии, организованной Chatham House.

"Каждая война завершается дипломатией. То есть подписывается на бумаге то, каким образом вы добьетесь завершения войны. Сегодня моя работа как главы МИД, каким образом поставить больше оружия в Украину, чтобы сделать армию сильнее и сегодня все сфокусированы на этой идее", — сказал Кулеба.

По его словам, сегодня Министерство иностранных дел работает над усилением украинской армии, чтобы поскорее приблизить войну к моменту переговоров. В то же время путь к достижению мира был сформулирован во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на G20.

"Но то, что делает Россия, говорит само за себя. Они не хотят решать дипломатическим путем, они хотят это решать на поле боя", — отметил Кулеба.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин накануне визита Си Цзиньпина — китайского главы — в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

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