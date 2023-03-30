Где ВСУ используют истребители МиГ-29 от Словакии

Истребители защищают прифронтовый город, который враг не перестает обстреливать.

Полученными от Словакии истребителями МиГ-29 Воздушные силы Украины защищают Харьков.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила во время выступления в парламенте Словакии.

"От имени всех украинцев, чьи жизни защищает авиация, я вам очень благодарна", – сказала депутат, обращаясь к словацким коллегам.

Кондратюк поблагодарила Словакию и за остальную переданную Украине помощь. Речь идет о гуманитарных грузах, оружии, поддержке на международном уровне.

Отдельно вице-спикер Рады произнесла слова благодарности словацкому парламенту за решение признать Россию государством-спонсором терроризма и за готовность создать международный трибунал для суда над преступниками путинского режима.

Напомним, в Словакии 23 марта сообщили, что передали Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Теперь это государство готовится передать и другие самолеты.

В то же время, Польша планирует поэтапно передавать Украине свои МиГ-29, однако не сможет отдать все свои истребители.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился 30 марта к союзникам с призывом передать истребители F-16.

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