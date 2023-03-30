Де ЗСУ використовують винищувачі МіГ-29 від Словаччини

Отриманими від Словаччини винищувачами МіГ-29 Повітряні сили України вже захищають Харків.

Про це віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила під час виступу у парламенті Словаччини.

"Від імені всіх українців, чиї життя захищає авіація, я вам дуже вдячна", – сказала депутатка, звертаючись до словацьких колег.

Кондратюк подякувала Словаччині і за решту переданої Україні допомоги. Йдеться про гуманітарні вантажі, зброю, підтримку на міжнародному рівні.

Окремо віце-спікерка Ради виголосила слова подяки словацькому парламенту за рішення визнати Росію державою-спонсором тероризму та за готовність створити міжнародний трибунал для суду над злочинцями путінського режиму.

Нагадаємо, у Словаччині 23 березня повідомили, що передали Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Тепер ця держава готується передати й інші літаки.

Водночас Польща планує поетапно передавати Україні свої МіГ-29, однак не зможе віддати всі свої винищувачі.

Зауважимо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся 30 березня до союзників з закликом передати винищувачі F-16.

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