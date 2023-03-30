Брутальна поведінка представників УПЦ МП: Ткаченко – про блокування роботи Комісії Мінкульту у Лаврі

Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь якому разі, наголосив міністр.

Міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував агресивні дії представників УПЦ МП, які сьогодні завадили роботі комісії Мінкульту у Києво-Печерській лаврі.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні", – зазначив міністр.

За його словами, представники монастиря від Києво-Печерської лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі.

Голова Мінкульту попередив, що за фактом перешкоджання роботи Комісії було подано заяву в поліцію.

"Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога", – переконаний він.

Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь якому разі, наголосив міністр.

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте вчора віряни УПЦ МП зібралися у Лаврі і навіть влаштувала гучну суперечку (відео).

Сьогодні у Лаврі знову був присутній натовп вірян Московського патріархату. Не обійшлося без нових скандалів. Зокрема, віряни, підбурювані священниками, вигнали комісію Мінкульту.

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло знову проклинав журналістів і пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою. А один із священників Московського патріархату зламав журналістові камеру (відео).

Читайте також: